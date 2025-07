Messi faz dois golaços após Mundial, e Inter Miami vence no retorno à MLS

Lionel Messi não se cansa de aprontar com a bola nos pés. Neste sábado (5), o craque argentino anotou dois golaços e uma assistência na goleada do Inter Miami por 4 a 1 sobre o Montreal, fora de casa, no retorno da equipe da Flórida à Major League Soccer (MLS) após participação honrosa no Mundial de Clubes. O jogo ocorreu no Estádio Saputo, em Montreal.

O time canadense largou na frente logo no minuto inicial, quando Prince Owusu aproveitou erro de passe de Messi no setor defensivo. Mas o camisa 10 se redimiu com uma assistência para o também argentino Tadeo Allende deixar tudo igual aos 32′ em arremate da entrada da área. Sete minutos depois, veio a virada em grande jogada individual de Messi que terminou em chute cruzado dentro da área após passar por dois adversários.

O Inter Miami ampliou com o venezuelano Telasco Segovia, que encobriu o goleiro do Montreal de fora da área, aos 14′ da etapa final: 3 a 1. Dois minutos depois, Messi transformou o triunfo em goleada com uma obra-prima: ele avançou pelo meio e superou quatro marcadores antes de finalização com sucesso. O hat-trick do argentino só não veio porque a arbitragem apontou impedimento milimétrico.

The greatest of all time ???? pic.twitter.com/gr4vRt7QHX — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 6, 2025

Time de Messi em sexto na MLS Eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes pelo Paris Saint-Germain, no último domingo (30/6), o Inter Miami retornou à MLS, liga de futebol dos Estados Unidos após uma pausa de duas semanas.

Com o resultado, o time da Flórida aparece na sexta posição da Conferência Leste, com 32 pontos em 17 jogos. Ao ter partidas adiadas na competição em razão do Mundial de Clubes, Messi&Cia. têm quatro partidas a menos que os adversários acima na tabela. A liderança é do Cincinnati com 42 pontos, um a mais que o Philadelphia Union.

