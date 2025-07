Operário-PR x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (07), a bola rola pela 15ª rodada da Série B, com o Operário recebendo a Chapecoense no estádio Germano Krüger. As equipes ocupam a parte de baixo da tabela.Com isso, tentam melhorar suas posições. A partida começa às 19h (de Brasília). O time já esteve na zona de rebaixamento, mas hoje ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos. Assim, depende somente de si para buscar objetivos maiores na competição. Já a Chape soma 19 pontos.Com isso, ocupa a 11ª colocação.

Onde assistir

O canal ESPN e o streaming Disney+ transmitem o jogo ao vivo.

Como chega o Operário-PR

O técnico Alex de Souza, que assumiu em junho, aposta no ataque com Vinícius Mingotti e Pedro Lucas. A principal dúvida está no meio-campo: Índio ou Thiaguinho deve começar entre os titulares.

Como chega a Chapecoense

A Chapecoense vai ao Germano Krüger tentando reagir na Série B. Afinal, rodada anterior, perdeu em casa para o Goiás e agora busca se recuperar fora de casa. No ataque, o técnico Gilmar Pozzo tem uma dúvida. Afinal, Perotti e Neto Pessoa brigam pela vaga. No gol, a escolha está entre Rafael Santos e Léo Vieira.

Operário x Chapecoense

15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data e horário: 07/7/2025, segunda-feira, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger – Ponta Grossa – PR

OPERÁRIO: Elias; Diogo Mateus, Joseph, Miranda e Cristiano; Thiaguinho (Índio), Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Vinicius Mingotti e Pedro Lucas. Técnico: Alex.

CHAPECOENSE: Léo Vieira (Rafael Santos); Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Mailton e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Gilmar Pozzo.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

