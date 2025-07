Arsenal anuncia a contratação de Zubimendi, campeão da Eurocopa com a Espanha

O mercado da bola na Europa segue agitado. Neste domingo (06), o Arsenal confirmou a contratação do volante Martín Zubimendi, que atuava na Real Sociedad. O clube londrino pagou cerca de 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 415 milhões) pelo jogador de 26 anos. Este é o segundo reforço oficial dos Gunners nesta janela. Antes disso, o goleiro Kepa chegou como a primeira contratação.

Zubimendi usará a camisa 36 e participará da pré-temporada sob o comando do técnico Mikel Arteta. Com presença frequente nas convocações da seleção espanhola, ele marcou um dos gols na final da Liga das Nações contra Portugal. No entanto, a Espanha perdeu nos pênaltis. Ao nível de clubes, Zubimendi fez toda sua formação na Real Sociedad e construiu a carreira no time basco.

VEJA: Ex-Chelsea, Kepa é anunciado pelo Arsenal, da Inglaterra

Todavia, antes de assinar com o Arsenal, o volante chegou a atrair o interesse do Liverpool. Pela Real Sociedad, ele disputou 236 partidas, balançou as redes 10 vezes e auxiliou na conquista da Copa do Rei em 2021. Já pela seleção, soma 19 jogos, dois gols e os títulos da Liga das Nações 2024/25 e da Eurocopa 2024.

Contudo, agora no Arsenal, Zubimendi formará dupla com Declan Rice no meio de campo. A equipe inglesa terá pela frente a disputa da Premier League, das Copas nacionais e da Champions League. Na edição de 2025, o time alcançou a semifinal, mas acabou eliminado pelo PSG, que ficou com o título inédito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.