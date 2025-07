Tite se emociona em encontro com time campeão de 2012 e torcida do Corinthians

Tite se emocionou em reencontro com a torcida do Corinthians - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

O torcedor do Corinthians pôde viver um momento de nostalgia ao ver o time campeão da Libertadores em 2012 enfrentar o Boca Juniors, em duelo master da edição daquele torneio. A partida terminou empatada por 1 a 1, no Pacaembu. Fábio Santos marcou para o Timão, enquanto Pablo Mouche fez o gol dos argentinos. Tite relembrou o período vitorioso e a forma que se sentiu acolhido neste reencontro, além de matar a saudade de estar na beira do gramado.

Ovacionado pela torcida presente na antiga casa corintiana, Tite celebrou o encontrar com ex-atletas do clube. Além de conquistar a Libertadores naquele ano, o Corinthians foi até o Japão e superou o Chelsea na final do Mundial de Clubes.

VEJA: Lendas de Corinthians e Boca Juniors empatam em reedição da final de 2012

“Deu saudade. Ela cativa e emociona, realiza, daqui há pouco olho para trás , tive muitos erros na minha carreira, mas o erro de premeditar e fazer sacanagem eu não tenho. Tenho por incompetência. Voltar para um local que se sente acolhido e respeitado me deixa muito feliz”, disse o técnico.

“ Foi uma preleção do coração e de gratidão. Eles são enormes, gigantes, muito mais do que pensam como pessoa. São muito grandes como seres humanos, não imaginam o quanto esse grupo é do lado ético e moral como ser humano”, concluiu Tite falando do encontro com o time campeão de 2012 da Libertadores.

Tite recusou voltar ao Corinthians neste ano

Contudo, sem trabalhar desde que deixou o Flamengo, no ano passado, Tite recebeu propostas para voltar ao Corinthians logo após a saída de Ramón Díaz. No entanto, por questões de saúde mental, preferiu focar na recuperação e recusou o convite. Desse modo, Dorival Júnior foi o escolhido para assumir o comando do Timão.

