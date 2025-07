Chelsea x Fluminense: Fifa reduz preço do ingresso em 98% para atrair público

A Fifa já nem disfarça a preocupação com a baixa ocupação do estádio para a semifinal entre Chelsea e Fluminense no Mundial de Clubes. Afinal, reduziu drasticamente o preço do ingresso para tentar atrair público. Assim, a entrada que custa US$ 473,90 (R$ 2.567,87) agora sai por US$ 13 (R$ 70,44).

A procura abaixo do esperado já havia ocorrido para as quartas de final da competição. Assim, os preços para Fluminense x Al-Hilal na Flórida e Chelsea x Palmeiras na Filadélfia começaram em US$ 199,60 (R$ 1.081,55) e caíram para US$ 11,15 (R$ 60,42).

O jornal ‘The Athletic’ noticiou a recorrente baixa audiência no Mundial de uma forma geral, apontando o Real Madrid como única exceção. Afinal, o poderoso clube espanhol atraiu mais de 60 mil espectadores em cada uma de duas cinco partidas. Nas quartas contra o Borussia Dortmund, em Nova Jersey, foram 76 mil.

Semifinais terão sete desfalques; dois no Fluminense

Com a definição dos semifinalistas do Mundial de Clubes, os técnicos de Fluminense, Chelsea, Real Madrid e PSG passam a buscar saídas para repor os desfalques. Ao todo, sete jogadores sofreram punições nas quartas de final e não estarão aptos a entrar em campo na próxima fase. Dois deles, no Fluminense.

O Tricolor carioca chegou à semi após uma campanha de empates e vitórias. Assim, empatou com Borussia Dortmund por 0 a 0 na estreia em 17/6; venceu o Ulsan Hyundai por 4 a 2 em 21/6; ficou no 0 a 0 com o Sundowns em 25/6; derrotou a Inter de Milão por 2 a 0 nas oitavas e o Al-Hilal por 2 a 1 nas quartas. Agora terá o Chelsea pela frente na semi na terça-feira (8/7), no Estádio Metlife, em Nova York, e, se passar, vai encarar um dos maiores do futebol europeu, seja PSG ou Real Madrid (que se enfrentam na quarta-feira (9/7), no mesmo estádio nova-iorquino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.