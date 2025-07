Internacional busca a contratação de volante colombiano do Talleres

A diretoria do Internacional fez uma proposta pelo volante Juan Portilla, do Talleres, da Argentina. Inicialmente, o clube argentino recusou a oferta, mas as negociações continuam em andamento. O Colorado disputa a contratação do jogador com o Atlético-MG e o River Plate.

Segundo o jornal Zero Hora, o Inter ofereceu cerca de US$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos do volante colombiano. O presidente do Talleres considerou os valores abaixo do mercado e do que Juan pode render, especialmente por causa da concorrência com outros clubes interessados. A multa rescisória gira em torno de US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 32 milhões).

A diretoria colorada acredita que pode fechar o negócio por ao menos US$ 5 milhões, mas quer manter uma parte dos direitos econômicos do atleta. O clube também avalia que concorre com equipes com poder financeiro igual ou superior e, por isso, não pretende entrar em um possível leilão pelo jogador.

Internacional em 2025

Juan Portilla, aliás, vem sendo convocado com frequência para a seleção da Colômbia desde o ano passado e já disputou três partidas. Seu vínculo com o Talleres vai até 2027. No Internacional, ele chegaria para brigar por posição com Bruno Henrique, Fernando e Ronaldo. Sob o comando de Roger Machado, o Colorado segue vivo na Libertadores e na Copa do Brasil, mas ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 11 pontos em 12 rodadas.

