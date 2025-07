Estados Unidos x México: onde assistir, escalações e arbitragem

O Mundial de Clubes corre solto nos Estados Unidos e entra na sua fase semifinal. Mas, ao mesmo tempo, duas competições seguem agitando o futebol no país. A MLS já recomeçou a sua temporada. Mas neste domingo, os olhos estão voltados para a final da Copa Ouro, quando o time americano decide a competição com seu mais tradicional rival na Concacaf, o México. O jogo ocorrerá às 20h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Os mexicanos são os maiores campeões. Afinal, venceram 12 vezes, incluindo a última edição. Já os americanos correm atrás da oitava conquista. As seleções já se enfrentaram sete vezes em finais de Copa Ouro. O México leva a melhor: 5 a 2.

O México chega na final com uma campanha de 4 vitórias e um empate. Os Estados Unidos também. Curiosamente, a Costa Rica foi a única seleção que segurou os dois finalistas. Na fase de grupos, 0 a 0 com os mexicanos. Nas quartas de final, só foi cair para os anfitriões nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 2 a 2. Na semifinal, os mexicanos passaram por Honduras (1 a 0), enquanto os americanos bateram a Guatemala, 2 a 1.

Vale citar que esta edição da Copa Ouro contou com a Arábia Saudita como convidada. Contudo, a seleção do Oriente Médio caiu nas quartas de final para o México (2 a 0). O Brasil participou como convidado desta competição três vezes. Mas nunca venceu. Foi vice em 1996 e 2003, e terceiro colocado em 1998.

Onde assistir a final da Copa Ouro

Os canais ESPN 4 e Disney + transmitem a partir das 20h (de Brasília).

Como chega os Estados Unidos

Os Estados Unidos chegam para a final sem mudanças. Pochettino mantém a base que venceu a Guatemala. O lateral Arfsten se recuperou de dores musculares. Assim, é presença certa na lateral-esquerda. O treinador segue no esquema 4-2-3-1, com Berhalter, Tillman e Luna municiando o atacante Agyemang.

Como chega México

O técnico Javier Aguirre ainda tem dúvida se manterá César Montes ou não na zaga. O defensor foi muito bem diante de Honduras, substituindo Gallardo, e com isso pode seguir no time titular nesta final. É a única dúvida. A grande aposta de sucesso ofensivo dos mexicanos está em Raúl Jiménez, que vive grande fase. Aliás, foi o autor do gol da vitória sobre os hondurenhos.

Estados Unidos x México



Final da Copa Ouro-2025

Data e horário: 6/7/2025, 22h (de Brasília)

Local: NRG Stadium, Houston (EUA)

Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream e Arfsten; Adams e De la Torre; Berhalter, Tillman e Luna; Agyemang. Técnico: Pochettino

México: Malagón; Araujo, CesarMontes, Vásquez e Gallardo; Rodríguez, Edson Álvarez e Luis Chávez; Alvarado, Raul Jiménez e Vega. Técnico: Javier Aguirre

Árbitro: Mario Escobar (GUA)

Auxiliares: Luis Ventura e Humberto Panjoj (GUA)

VAR: Benjamín Pineda (CRC)

