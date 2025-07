Kökçü manifesta desejo de deixar o Benfica

O meia-atacante do Benfica, Orkun Kökçü, não deseja retornar ao clube português e pode permanecer na Turquia, seu país de origem, para defender o Besiktas. Além disso, também atrai o interesse do Galatasaray, principal rival do Besiktas, e de outros clubes europeus, especialmente do futebol inglês.

Conforme a imprensa internacional publicou, Kökçü não pretende se apresentar ao elenco comandado por Bruno Lage, em Lisboa. O próprio jogador já manifestou o desejo de deixar o Benfica após a participação da equipe no Mundial de Clubes. Curiosamente, durante o torneio realizado nos Estados Unidos, ele se desentendeu com o treinador após uma substituição. No entanto, no jogo seguinte, ambos aparentavam ter resolvido a situação.

Apesar disso, a diretoria do Benfica não aceita negociá-lo por menos de 30 milhões de euros — quase R$ 200 milhões na cotação atual. Os dirigentes exigem ao menos uma compensação financeira, já que Kökçü não quer permanecer no clube. Na última temporada, ele se destacou como um dos principais nomes da equipe: marcou 12 gols e distribuiu 11 assistências em 55 partidas.

Enquanto isso, em Portugal, o Benfica viu o Sporting conquistar a Taça de Portugal e a liga nacional, ficando com o vice-campeonato nas duas competições. Na Champions League, a equipe caiu ainda na fase de grupos para a Real Sociedad. Já no Mundial de Clubes, foi eliminada nas oitavas de final pelo Chelsea.

Kokçu em foco

Aos 24 anos, Kökçü construiu sua carreira na Holanda, onde passou pela base do Groningen e depois defendeu o Feyenoord no profissional.

