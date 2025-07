Jogos do Real Madrid no Mundial: sucesso de audiência na TV e nos estádios

Jogo do real Madrid?Casa chea no mundial e audiência espetacular nas TVs da Espanha - (crédito: Foto: Divulgação / FC Red Bull Salzburg)

O presidente da federação espanhola Javier Tebas critica o Mundial de Clubes. Ele julga que é uma competição irracional sem lugar no calendário e que a Fifa enfiou (mediante altíssimas premiações) goela dentro dos clubes. Mas o torcedor espanhol não pensa assim. Tanto que a competição se tornou um fenômeno de audiência no país. E o jogo jogo entre Real Madrid e Dortmund, neste sábado, 6/7, superou ainda mais as expectativas alcançou 5,9 milhões de espectadores únicos na Telecinco.

Em números isso dá um share de 30,8% (o número de tvs ligadas no momento e que estão num canal de TV). Percentual gigante para os parâmetros do país. E um alento para um canal que, por anos, foi líder de audiência e caiu para o terceiro lugar (share médio de 9%).

O jogo simplesmente foi o dobro do segundo programa de maior audiência da emissora. Isso numa partida que, por causa do fuso horário, ocorreu às 22h de Madri. Para se ter ideia, o segundo programa mais assistido na hora, The Voice Kids, da Antena 3, teve 10,6% de share.

Real Madrid sucesso de público nos estádios

Aliás, Real Madrid também vem mostrando um sucesso no Mundial. Afinal, os seus jogos são os de maior interesse dos torcedores, que em média enchem bem mais os estádios do que os dos concorrentes. Seus jogos têm média de 64 mil torcedores. Em seguida vem o PSG, com 62 mil. E como a semifinal Real x PSG, a audiência deve quebrar todos os recordes.



Concorrentes Mundial

Vale dizer que o Mundial tem forte concorrência esportiva no final: a MLB (liga de beisebol, o segundo esporte mais popular do país) segue à toda, e há outras duas competições de futebol no país que rolam juntamente com o Mundial de Clubes: a MLS e a Copa Ouro, que aliás está em sua final neste domingo, em Houston, entre Estados Unidos e Brasil.

