Santos dá parabéns a Neymar por nascimento de Mel

Neymar e Bruna Biancardi com as duas filhas do casal: Mavie e Mel - (crédito: Foto: Reprodução Instagram)

O Santos postou nas redes sociais uma mensagem para Neymar e a mulher do jogador, Bruna Biancardi. São felicitações pelo nascimento de mais uma filha do atacante, Mel, que veio ao mundo no sábado (5/7).

“Seja bem-vinda à nação santista, Mel! Toda a felicidade do mundo para os papais. Saudações Alvinegras”, escreveu o Santos.

Bruna Biancardi precisou passar por uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa. Mas tudo correu bem. Assim, ela postou as primeiras fotos com a filha, a segunda que Biancardi tem com o jogador. A primeira, Mavie, nascida em 6 de outubro de 2023, está com 1 ano e 9 meses.

Além de Mel e Mavie, Neymar é pai de Davi Lucca, de 13 anos (nascido em 24/08/2011), com Carol Dantas; e Helena, 1 ano (nascida em 3/7/2024), com Amanda Kimberlly.

Neymar, de 33 anos, retornou para o Santos neste ano. O jogador passou 1 ano e 5 meses de pouquíssimo futebol no Al Hilal, da Arábia Saudita. Afinal, ele passou a maior parte do tempo em tratamento de lesão. Ele rescindiu o vínculo para voltar ao time da Vila Belmiro.

Na temporada, Neymar soma 12 jogos, três gols e três assistências pelo Santos. Contudo, também já sofreu lesões. O Peixe volta a campo no dia 16/7, contra o Flamengo pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.