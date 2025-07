Atlético acerta empréstimo de meia para clube chinês

O Atlético definiu o futuro do meia Daniel Penha. O Galo acertou o empréstimo do jogador, neste domingo (6), para o Dalian Yingbo, da China, por um ano. Dessa forma, o meio-campista vai para o quinto empréstimo consecutivo para times do exterior.

“O Galo acertou o empréstimo do meia Daniel Penha para o Dalian Yingbo, da China, por um ano. Cria da base do Galo, o atleta defendeu o Nacional, de Portugal, até o mês passado, e segue para o futebol chinês com direitos econômicos fixados. Boa sorte, Daniel”, publicou o Atlético.

Na última temporada, Daniel Penha defendeu o Nacional, de Portugal. O jogador atuou em 32 jogos, fez quatro gols e deu duas assistências. Contudo, não estava nos planos do clube português para a próxima temporada. Assim, foi devolvido ao Atlético. Ele tem contrato até 2026.

Daniel Penha não conseguiu se firmar no time profissional do Atlético. Revelado no Galo, o jogador subiu em 2017 e fez apenas cinco jogos até 2019. Desde então, passou por CRB, Coimbra Sampaio Corrêa, Corinthians Sub?23, Bahia, Confiança, além de clubes da Ásia e Oceania.

