Com a presença dos jogadores do Flamengo, Gerson realizou uma festa de despedida. O jogador, de 28 anos, foi comprado pelo Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). Dessa forma, ele deixará o Rio de Janeiro nos próximos dias e aproveitou para se despedir dos companheiros de equipe e amigos.

Gerson não foi ao Ninho do Urubu na reapresentação do elenco, no último sábado (5), para se despedir dos companheiros. O jogador voltou para o Rio de Janeiro com parte da delegação após a eliminação no Mundial de Clubes. Contudo, já estava com acerto encaminhado com os russos.

A festa de despedida de Gerson contou com a presença de nomes como Wesley, Léo Pereira, Allan, Evertton Araújo, Cleiton, Joshua, Lorran e Arrascaeta. O meia uruguaio, aliás, chegou a publicar uma mensagem de agradecimento. O evento ainda contou com shows do cantor de pagode Suel e dos rappers Poze do Rodo, Oruam e Chefinho.

Foi a segunda passagem de Gerson pelo Flamengo. Ao todo, o jogador disputou 253 jogos, marcou 19 gols e deu 34 assistências. Ele conquistou 12 títulos, incluindo quatro Cariocas, três Supercopas do Brasil, dois Brasileiros, além de uma Copa do Brasil, Libertadores e Recopa.

