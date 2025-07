Botafogo avança por filho de Ancelotti e comunica à CBF

O Botafogo avançou nas negociações com Davide Ancelotti. Após as primeiras consultas, o Alvinegro procurou a CBF para comunicar a negociação e seguir as conversas com o italiano, auxiliar e filho do técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira. Dessa forma, caso a negociação se concretize, ele chegaria para assumir o lugar de Renato Paiva.

Davide Ancelotti não tem experiência como técnico principal, mas tentou iniciar sua própria trajetória no começo deste ano. Contudo, se juntou à Seleção Brasileira no jogo contra o Paraguai, o segundo do seu pai Carlo Ancelotti no comando. Portanto, o Botafogo seria a sua primeira experiência como treinador na carreira.

O Botafogo demitiu Renato Paiva após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Textor demonstrou insatisfação com a atuação do time e voltou a citar o “Botafogo Way”. Dessa forma, decidiu pela mudança de comando e está em busca de um treinador mais ofensivo. Assim, Davide Ancelotti pode se tornar o sétimo técnico da era SAF.

Davide Ancelotti iniciou a carreira como auxiliar em 2015 e já passou por Napoli, da Itália; Everton, da Inglaterra; Bayern de Munique, da Alemanha; e Real Madrid, da Espanha. Sempre ao lado de seu pai, ele tem licença Pro da Fifa. Ele estava em dúvida se seguiria em carreira solo ou permaneceria ao lado de Ancelotti. Contudo, decidiu permanecer como auxiliar do seu pai.

O Botafogo vai voltar suas atividades na próxima segunda-feira (7), ainda sem treinador. Contudo, deseja acertar com um novo técnico o mais rápido possível para dar tempo de adaptação. O próximo compromisso do Glorioso é o clássico contra o Vasco, no dia 12, pela 13ª rodada do Brasileirão.

