Chelsea já jogou nas Laranjeiras, estádio do Fluminense

O Fluminense enfrenta o Chelsea, da Inglaterra, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. Este será o primeiro duelo entre as equipes na história, mas não será a primeira vez dos ingleses com uma relação direta com o Tricolor. Os Blues, aliás, já jogaram duas vezes no estádio das Laranjeiras em 1929.

Naquele ano, Chelsea e Seleção Carioca, formada por maioria de jogadores do Fluminense, fizeram dois jogos amistosos. Ambas as partidas foram no histórico estádio de Laranjeiras. O resultado do jogo do dia 28 de junho foi um empate em 1 a 1, com a Seleção Carioca, que igualou a partida no final com gol de Ripper, do Fluminense.

Já o duelo do dia 30 foi uma vitória dos cariocas pelo placar de 2 a 1. Naquela época, o Chelsea estava longe das glórias atuais. Afinal, estava disputando a segunda divisão inglesa desde a temporada 1923/24. Contudo, o clube conquistou o acesso à elite na temporada de 1930.

Time titular da Seleção Carioca que enfrentou o Chelsea nos dois jogos foi: Joel (América), Hespanhol (Vasco), Hildegardo (América), Nascimento (Fluminense), Fernando (Fluminense), Fortes (Fluminense), Ripper (Fluminense), Lagarto (Fluminense), Luiz (Botafogo), Nilo (Botafogo) e Theophilo (São Cristóvão).

Por fim, quis o destino que os clubes se encontrassem em duelo pelo Mundial de Clubes. Quem vencer, estará na grande decisão do torneio milionário da Fifa. O adversário pode ser o PSG, que chega em ascensão, ou o todo poderoso Real Madrid. A final será no domingo, dia 13 de julho, às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.