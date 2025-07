Supercomputador aponta Fluminense com menos de 20% de chances de ser finalista do Mundial

Time posado do Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Mundial de Clubes se aproxima da reta final, e o futebol brasileiro segue vivo com o Fluminense nas semifinais. Na quarta-feira (8), o time brasileiro encara o Chelsea na disputa por uma vaga na grande decisão. No outro duelo, a ser disputado no dia seguinte (quinta-feira, 9), PSG e Real Madrid ficarão frente a frente.

Assim, o supercomputador da Opta Analys entrou mais uma vez em ação e colocou o Tricolor das Laranjeiras como azarão frente ao time inglês. Foram 19,67% de chances de classificação para a final contra 80,3% dos Blues. Mas não parou por aí. Quando o assunto é a chance de conquista de ´titulo por parte do Fluminense, a confiança é ainda menor: 2,9%.

De acordo com a análise do supercomputador, o favorito para faturar o troféu é o Paris Saint Germain, com 38,54%. Logo na sequência, aparecem Chelsea e Real Madrid, com 33,86% e 24,67%, respectivamente.

Contudo, não há motivo para desânimo pelo lado tricolor. Isso porque a ferramenta apontava o time brasilieiro com 40,2% de possibilidades de alcançar a semifinal do torneio. E os comandados de Renato Gaúcho despacharam os árabes com vitória por 2 a 1.

Na disputa do outro lado da chave, o equilíbrio é maior. Mas sem fugir do desafio, o supercomputador atribuiu aos franceses atuais campeões do mundo o favoritismo de 58,1% contra 41,9% dos espanhóis.

