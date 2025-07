Bayern de Munique homenageia Thomas Müller: ‘Nos curvamos a você’

O Bayern de Munique fez homenagens ao ídolo Thomas Müller, neste domingo (6). A derrota para o PSG por 2 a 0 no sábado (5), em Atlanta, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, foi a última partida do jogador com a camisa do time alemão. Por meio das redes sociais, o clube escreveu:

“Uma carreira como nenhuma outra – Nós nos curvamos a você, Thomas!”. A postagem conta com uma arte que leva os números de Müller com a camisa do Bayern. Ele disputou 756 jogos, fez 250 gols e distribuiu 223 assistências.

O Bayern de Munique, aliás, também publicou uma foto de Müller com os troféus pelo clube. No total, foram: 13 Campeonatos Alemães; seis Copas da Alemanha; duas Ligas dos Campeões; dois Mundiais de Clubes; oito Supercopas da Alemanha; e duas Supercopas da Uefa.

“Ele é único, um ícone, uma lenda do clube. Sua trajetória profissional não pode ser encontrada em nenhum livro didático. Ele marca gols que às vezes pareciam fisicamente impossíveis. Müller nunca foi um prodígio do futebol como Lionel Messi ou um físico como Cristiano Ronaldo. É a máxima eficiência em campo que fez de Müller o que ele é”, escreveu o Bayern nas redes sociais.

Thomas Müller, aliás, ainda não revelou seus planos para o futuro, embora haja relatos que o ligam a uma possível transferência para a Major League Soccer, sediada nos EUA.

