Matheus Pereira marca, e Cruzeiro vence Banfield em amistoso

Em jogo morno e de pouca inspiração, o Cruzeiro venceu o Banfield, da Argentina, por 1 a 0, neste domingo (6), no Espírito Santo. A Raposa teve dificuldades para criar jogadas, mas melhorou na metade do primeiro tempo e conseguiu chegar ao gol da vitória com Matheus Pereira. Na etapa final, o time argentino chegou a acertar a trave, mas não evitou a derrota.

O Cruzeiro encerrou a sua participação na Vitória Cup com uma vitória e uma derrota — afinal, perdeu para o Defensa y Justicia, também da Argentina, por 1 a 0, no último dia 3. A Raposa, agora, volta a campo somente no dia 13, contra o Grêmio, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Brasileirão.

Matheus Pereira marca e garante vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro começou o jogo com dificuldades diante da forte marcação do Banfield. Dessa forma, criou poucas chances. Contudo, o time conseguiu se organizar em campo, cresceu de produção e deu trabalho para o goleiro Sanguinetti. De tanto insistir, abriu o placar aos 38 minutos, com Matheus Pereira. O camisa 10 aproveitou cruzamento e escorou para o fundo do gol.

Após abrir o placar, o Cruzeiro ainda teve chances com Kaio Jorge, Lucas Silva e Christian. O Banfield, por sua vez, só levou perigo em uma oportunidade com López García, mas errou o alvo. No geral, a Raposa teve o controle da partida na maior parte do tempo e conseguiu sair na frente do placar, algo que era importante para dar tranquilidade.

Já na etapa final, o jogo ficou morno. O Banfield ameaçou uma pressão e começou dando trabalho para Cássio em chute de Alaniz. O Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações, mas não criou muitas chances, nem mesmo após as entradas de Bolasie e Gabigol. Na reta final, o time argentino chegou a acertar a trave com Oviedo, mas não evitou a derrota.

CRUZEIRO 1 x 0 BANFIELD

Amistoso – Vitória Cup

Data: 06/07/2025

Local: Estádio Kleber Andrade, em Curiacica (ES)

Gols: Matheus Pereira, 37’/1ºT (1-0)

CRUZEIRO: Cássio; William (Kaíque Kenji), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Fagner), Matheus Pereira (Japa) e Marquinhos (Bolasie); Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim

BANFIELD: Sanguinetti; Alfaro (Iribarren), Oviedo, Sergio Vittor e Abraham (Santi Daniele); Martín Rio (Lautaro Ríos), Esquivel (Vega), López Garcia (Alaniz), Adoryán (Gonzalo Ríos) e Piñero (Perrotta); Auzmendi. Técnico: Pedro Troglio

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Pedro Amorim de Freitas (ES) e Adilson Gomes de Oliveira (ES)

Cartões amarelos: William, Matheus Pereira e Bolasie (CRU); López García, Adoryán, Gonzalo Ramos e Lautaro Ríos (BAN)

