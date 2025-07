Veja o abismo financeiro entre Fluminense e europeus semifinalistas do Mundial

Fluminense, Real Madrid, Chelsea e PSG são os semifinalistas do Mundial de Clubes. Dentro de campo, o Tricolor vem surpreendendo e não fica longe dos gigantes europeus na competição. No entanto, o assunto é bem diferente no quesito financeiro. O clube brasileiro está bem atrás dos clubes europeus e fica, sem dúvidas, como “patinho feio”.

A consultoria Deloitte faz um levantamento anual de faturamento dos clubes. Em bilheteria, patrocínios e direitos de TV, existe um abismo de centenas de milhões de euros entre o Tricolor e Chelsea, PSG e Real.

O Real Madrid, por exemplo, é o clube mais rico do mundo, com receitas de 1,045 bilhão de euros, o equivalente a R$ 6,667 bilhões. Em apenas 22 dias, o clube espanhol, portanto, fatura o que o Fluminense consegue em um ano inteiro. Por outro lado, o PSG é o terceiro time mais rico do mundo, com receitas de 806 milhões de euros na temporada inteira (R$ 5,142 bilhões). Por fim, o Chelsea aparece na décima posição do ranking, com receitas de 545 milhões de euros (R$ 3,447 bilhões). A consultoria, aliás, não levou em consideração as vedas de jogadores.

No aspecto de bilheteria, o Fluminense fatura R$ 99,1 milhões, já incluindo o sócio-torcedor. O Chelsea, que tem o menor faturamento entre os três europeus, embolsa R$ 593 milhões. Os dois clubes, aliás, se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), em busca da vaga para grande decisão do torneio Mundial.

A diferença de receitas entre Fluminense e europeus

Bilheteria

Chelsea: R$ 593 milhões

Fluminense: R$ 99,1 milhões

PSG: R$ 1,084 bilhão

Real Madrid: R$ 1,582 bilhão

Patrocínios

Chelsea: R$ 1,672 bilhão

Fluminense: R$ 78,3 milhões

PSG: R$ 2,494 bilhões

Real Madrid: R$ 3,075 bilhões

Direitos de TV

Chelsea: R$ 1,212 bilhão

Fluminense: R$ 166 milhões

PSG: R$ 1,563 bilhão

Real Madrid: R$ 2,016 bilhões

