Estêvão, agora ex-Palmeiras, fica nos EUA para iniciar adaptação ao Chelsea

A transferência de Estêvão para o Chelsea se concretizou com a eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes. A delegação alviverde, inclusive, já retornou ao Brasil. Mas, apesar de já ser jogador dos Blues, o atacante não pode defender um segundo time na mesma competição. De todo mesmo, ele ficou nos Estados Unidos para iniciar seu processo de adaptação ao novo clube.

Sem poder atuar pelos Blues nesta edição do torneio da Fifa, visto que já defendeu outra equipe, a joia brasileira começou a se integrar com a rotina do algoz alviverde no Mundial.

Antes de sua apresentação ao Chelsea, Estêvão busca aproveitar desde sábado o convívio com os novos companheiros, já que os londrinos ainda têm um compromisso pela semifinal. Na próxima terça-feira (8), o time da capital inglesa enfrenta o Fluminense, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília), de olho em uma das vagas na grande decisão.

A expectativa, contudo, só cresce. Afinal, Estêvão deixou um excelente cartão de visita ao anotar um golaço – o do empate parcial – contra os ingleses. Depois do jogo, que terminou com triunfo por 2 a 1 a favor dos Blues, o técnico Enzo Maresca, rasgou elobos.e o classificou-o como um “grande talento”.

Vendido ao Chelsea na metade de 2024 por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época), Estêvão disputou 83 partidas pelo profissional do Palmeiras e anotou 27 gols.

