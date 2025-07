Musiala, do Bayern, volta para Alemanha e passará por cirurgia após lesão

O Bayern de Munique confirmou, neste domingo (6), que o meia-atacante Jamal Musiala “sofreu uma fratura na fíbula (osso da perna) associada a uma luxação no tornozelo” após um choque com o goleiro Gianluigi Donnarumma. A lesão aconteceu na derrota por 2 a 0 do clube alemão para o Paris Saint-Germain, no sábado (5), nos Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

De acordo com o clube, a equipe voltou de Atlanta, onde foi a partida, para Orlando, sede do Bayern no Mundial. Na manhã deste domingo, Musiala deixou a Flórida rumo a Munique, na Alemanha, onde será submetido a uma cirurgia na perna esquerda. O prazo para recuperação será de quatro a cinco meses.

“Esta grave lesão e a longo tempo de paralisação são um verdadeiro choque para Jamal e para todos nós”, afirmou o comunicado assinado por Max Eberl, diretor esportivo do Bayern.

Ele entrou em três partidas desse Mundial. Ele atuou por 30 minutos na estreia contra o Auckland, mais 26 minutos contra o Boca Jrs e, por fim, 19 minutos no 4 a 2 contra o Flamengo. Diante do PSG, lesionou-se no último lance do primeiro tempo.

Musiala volta a ser ausência após ter se recuperado recentemente de outra lesão. O meia, afinal, teve um problema muscular e começou o Mundial sendo poupado.

Críticas a Donnarumma por lesão de Musiala

O goleiro Donnarumma sofreu duras críticas de Manuel Neuer pela imprudência na jogada, mas foi defendido por Courtois, arqueiro do Real Madrid.

“Todos sabem a imensa importância de Jamal para o nosso futebol e o papel central que ele desempenha na nossa equipe. Além disso, o impacto humano é incrivelmente amargo e todos nós sentimos por ele”, afirmou o comunicado do Bayern. O atleta de 22 anos já havia ficado três meses afastado dos gramados, antes do Mundial, por causa de uma lesão muscular.

Donnarumma, porém, se manifestou nas redes sociais. O goleiro desejou melhoras ao adversário.

“Todas as minhas orações e desejos de melhoras estão com você, Musiala”, escreveu o italiano.

