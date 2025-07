Botafogo-SP e Novorizontino criam chances, mas ficam no empate pela Série B

Em jogo com mais entrega do que técnica, Botafogo-SP e Novorizontino ficaram no empate sem gols, na noite deste domingo (6), em Ribeirão Preto (SP), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times até criaram oportunidades, mas faltaram caprichar na pontaria. A Pantera Mogiana teve mais chances de balançar as redes.

Na tabela, pouca coisa mudou para os clubes. O Novorizontino se manteve em terceiro lugar, agora com 27 pontos, três atrás do Coxa e a dois do Goiás. Já o Botafogo-SP está na 15ª colocação, com 17 pontos, e abriu três de vantagem para o Z4.

O JOGO

Mesmo fora de casa, o Novorizontino perdeu uma grande oportunidade logo no primeiro minuto de jogo. Maciel fez belo passe e deixou Jefferson Nem na cara do gol, mas o atacante finalizou no goleiro. O time visitante voltou a assustar aos 21, com Léo Natel batendo forte de longe para boa defesa de Victor Souza. O Botafogo-SP respondeu logo depois, em confusão dentro da área, quando a bola sobrou para Walisson, que finalizou por cima. Os donos da casa tiveram maior posse e volume de jogo, mas pecaram nas conclusões.

O segundo tempo seguiu a toada do primeiro. O Botafogo-SP manteve o controle e criou diversas chances, mas não converteu em gols. O Novorizontino se defendeu e chegou poucas vezes ao ataque. No entanto, nos últimos minutos, Robson perdeu chance clara e parou em defesa de Victor Souza.

Jogos da 15ª rodada

Quinta-feira (3/7)

Atlético-GO 2×1 CRB

Sexta (4)

Coritiba 2×0 Volta Redonda

Sábado (5)

Remo 0x0 Cuiabá

Avaí 0x0 Paysandu

Amazonas 0x1 Athletico-PR

Domingo (6)

Ferroviária 1×3 Vila Nova – 16h

Botafogo-SP 0x0 Novorizontino – 18h30

Segunda (7)

Operário-PR x Chapecoense – 19h

América-MG x Athletic – 21h

Terça (8)

Goiás x Criciúma – 19h30

