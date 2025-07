Gabigol manda recado à torcida após amistoso e destaca preparação do Cruzeiro

A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Banfield-ARG, neste domingo (6), marcou o encerramento da Vitória Cup, torneio amistoso disputado no Espírito Santo e que serve como preparação do time celeste visando a sequência da temporada. Após o jogo, o atacante Gabigol agradeceu o apoio da torcida e comentou sobre o período de preparação antes do retorno das competições nacionais.

“Obrigado Espírito Santo, treinos, jogos e seguimos nossa preparação! Obrigado Nação Azul pelo carinho”, escreveu o jogador em suas redes sociais.

A Raposa teve uma vitória e uma derrota na competição diante de Defensa y Justicia e Banfield, respectivamente. Ambos os confrontos ocorreram no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

No primeiro jogo, contra o Defensa y Justicia, Gabigol entrou no intervalo do primeiro jogo contra o Defensa y Justicia e aos 19 minutos do segundo tempo diante do Banfield.

O Cruzeiro volta a jogar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. No domingo (13), a Raposa enfrenta o Grêmio às 20h30 (de Brasília), no Mineirão.

