México vira para cima dos EUA e conquista o título da Copa Ouro

O México conquistou o 13° título da Copa Ouro. Neste domingo (6), a La Tri venceu de virada os Estados Unidos por 2 a 1, no NRG Stadium, Houston (EUA). Chris Richards abriu o placar logo aos quatro minutos, mas Raúl Jiménez empatou ainda no primeiro tempo e Edson Álvarez garantiu mais um troféu histórico na competição.

A La Tri conquistou o bicampeonato após o título em 2023 e se isolou ainda mais como maior vencedora da Copa Ouro. O Estados Unidos seguem com sete taças, a última faturada em 2021. Além disso, Mauricio Pochettino deixou escapar o título, que seria o primeiro à frente da seleção.

A decisão ainda foi marcada por homenagens do mexicano Raúl Jiménez a Diogo Jota, seu ex-companheiro no Wolverhampton. O atacante entrou em campo vestindo uma camisa com o número 20 e o nome do português estampados, além de imitar a sua comemoração após estufar as redes.

A Copa Ouro é um dos três torneios nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Além da competição de seleções, o país também tem a Major League Soccer e o Mundial de Clubes.

O caminho até a final

O México avançou como líder de seu grupo, mas fez sete pontos. Já na fase eliminatória, a equipe treinada por Javier Aguirre não titubeou e eliminou Arábia Saudita e Honduras com duas vitórias.

Para chegar à grande final, os Estados Unidos também terminaram na liderança do Grupo D, com 100% de aproveitamento. No mata-mata, as vítimas foram a Costa Rica, após disputa nas penalidades máximas nas quartas de final, e a Guatemala, na semifinal.

