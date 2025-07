Fluminense x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto inédito, Fluminense e Chelsea fazem duelo pela semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Os clubes lutam pela vaga na grande decisão do torneio. Quem vencer, vai enfrentar PSG ou Real Madrid, que se enfrentam na quarta-feira (9).

O retrospecto do Fluminense contra equipes da ‘Terra da Rainha’ não é dos melhores. Em 11 partidas desde 1908, o Trioolor acumula cinco vitórias, um empate e cinco derrotas – 48,4% de aproveitamento -, com 19 gols marcados e 32 sofridos.

Onde assistir

A partida entre Fluminense e Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes, aliás, terá a transmissão o vivo no streaming pelo Disney+ e pelo Dazn, na TV pela Globo e pelo Sportv, no Youtube pela Cazé TV.

Como chega o Fluminense

O Fluminense já fez história no Mundial de Clubes e pode concretizar ainda mais seu nome internacionalmente. Único sul-americano vivo, o caminho não foi fácil para o tricolor carioca. O clube, afinal, caiu no grupo com Borussia Dortmund, contra o qual fez um jogo dominante, do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e do Ulsan, da Coréia do Sul. Nas oitavas de final, bateu a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League, e superou o Al-Hilal, soberano na Arábia Saudita, nas quartas.

Contra o Chelsea, o Fluminense não poderá contar com o zagueiro Freytes e o volante Martinelli. Os dois estavam pendurados e receberam cartões amarelos ainda no primeiro tempo do jogo contra o time saudita. Em tese, Thiago Santos e Hércules tendem a ser os substitutos naturais de Freytes e Martinelli, respectivamente.

No entanto, existe a chance de Renato Gaúcho também mudar o esquema tático, deixando os três zagueiros de lado e voltando a ter uma trinca de volantes. Neste caso, Ignácio, assim, faria dupla com Thiago Silva, e Bernal entraria no lugar de Martinelli. Com isso, abriria mais uma vaga no meio-campo ou no ataque, que poderia ser preenchida com Canobbio. Outra possibilidade é Renê ser improvisado como terceiro zagueiro.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea avançou para o mata-mata após terminar em segundo lugar do Grupo D, um ponto a menos que o líder Flamengo. Os Blues venceram o Los Angeles FC por 2 a 0 e o Espérance por 3 a 0, mas perderam para o Rubro-Negro por 3 a 1. Nas oitavas de final, a equipe inglesa goleou o Benfica por 4 a 1 e eliminou o Palmeiras por 2 a 1.

Em campo, Enzo Maresca, aliás, deve manter a base das últimas partidas para o confronto decisivo diante do Palmeiras, com três defensores. A nova contratação da equipe, João Pedro, que veio do Brighton, tem chances de começar jogando devido à suspensão de Liam Delap. Além do atacante, Colwill também está suspenso e não enfrenta o Fluminense.

FLUMINENSE x CHELSEA

Semifinal do Mundial de Clubes

Data-Hora: 8/7/2025 (terça-feira), às 16h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

FLUMINENSE: Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos (Renê); Samuel Xavier, Hércules, Bernal, Nonato, Fuentes (Canobbio); Arias e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

CHELSEA: Sánchez; James (Gusto), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos e Caicedo; Fernandez, Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Não divulgado

