São Paulo tenta acordo rápido com Zubeldía para ter Crespo contra o Flamengo

O São Paulo descarta a possibilidade de não ter Hernán Crespo no banco de reservas no próximo sábado (12/7), contra o Flamengo, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino ainda não teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF por conta do seu antecessor, Luis Zubeldía.

Isso porque o clube ainda não oficializou a rescisão de contrato de Zubeldía. Apesar de o técnico já ter deixado o clube há cerca de três semanas, o fim do acordo ainda não foi sacramentado. Mesmo ainda em negociações para definir os termos da saída de seu antigo treinador, o Tricolor acredita que não haverá empecilhos para contar com o novo técnico contra o Flamengo.

Para confirmar a rescisão de contrato de Luis Zubeldía, o São Paulo aguarda algumas formalidades no processo. O departamento jurídico do clube e os responsáveis pela carreira do técnico estão por detalhes para chegar a um acordo. Os valores ainda não foram acertados. Existe uma expectativa que o acordo aconteça nos próximos dias.

Além disso, o São Paulo acredita que o episódio não vai virar uma novela. Afinal, o clube espera chegar em um acordo rápido com o ex-treinador para que sua rescisão seja, enfim, publicada.

O Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF (RNRTAF) estabelece que um clube só pode registrar um novo técnico após a rescisão contratual do anterior ser publicada no BID. Assim, Crespo não pode estar no banco de reservas até o Tricolor assinar o fim do acordo com Zubeldía.

Crespo segue com o trabalho no São Paulo

Enquanto ainda não aparece no BID, Crespo comanda os treinos do São Paulo de olho na partida contra o Flamengo. O elenco ganhou folga no último domingo e volta aos trabalhos nesta segunda-feira.

