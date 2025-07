Vegetti, do Vasco, destaca treinos antes de volta aos gramados: ‘Alinhar ideias’

Vegetti durante treinamento do Vasco no CT Moaycr Barbosa - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Em meio à reta final do Mundial de Clubes, o Vasco se prepara para voltar a campo no calendário do futebol brasileiro. Assim, no próximo sábado (12), a equipe carioca faz o clássico com o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha. Vegetti falou sobre a importância deste período de treinos, no CT Moacyr Barbosa, e da sintonia com o técnico Fernando Diniz.

Vale lembrar que o elenco teve 10 dias de férias e se reapresentou no último dia 23 de junho. Ao longo das semanas, o comandante cruz-maltino teve a primeira oportunidade de um longo período para conhecer melhor o grupo e implantar seu estilo de jogo.

“A preparação tem sido muito boa nesses dias. Depois de um período de férias, retornamos com muita vontade de trabalhar para evoluirmos na retomada dos jogos. A intertemporada será fundamental para alinharmos as ideias com a Comissão Técnica. A cada dia que passa, temos mais sintonia com o Fernando Diniz”, disse, em entrevista à Betfair, uma das patrocinadoras do clube.

Por fim, no momento, o time ocupa a 13ª colocação, com 13 pontos, no Campeonato Brasileiro. Além disso, está vivo nas oitavas de final da Copa do Brasil e nos playoffs da Sul-Americana, quando enfrentará CSA e Independiente Del Valle, respectivamente.

“Estamos classificados nas Copas e conseguimos uma ótima vitória no último jogo do Brasileirão (contra o São Paulo). Com a chegada do Fernando Diniz, a mentalidade é sempre evoluir para conseguir os resultados. Vamos trabalhar duro para um segundo semestre de conquistas em campo”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook.