Flamengo desiste de contratação de atacante irlandês, do West Bromwich

Mikey Johnston em ação com a camisa do West Bromwich, da Inglaterra - (crédito: Foto: Divulgação / West Bromwich)

O Flamengo estava próximo de acertar com Mikey Johnston, do West Bromwich, da Inglaterra, porém optou por desistir da negociação. Nesse sentido, o irlandês, que era aguardado no Rio de Janeiro na próxima terça-feira (8), teve o voo oficialmente cancelado e não atuará com a camisa rubro-negra. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Rubro-Negro recuou na negociação em virtude da reação negativa da torcida e da pressão interna de correntes políticas do clube. Diante deste cenário, o clube preferiu não trazer o jogador para encorpar o elenco no restante da temporada.

O nível do reforço não agradou internamente, sendo comparado a Juninho, contratado em janeiro junto ao Qarabag, do Azerbaijão. No momento, o atleta, de 26 anos, pertence ao West Bromwich, segunda divisão da Inglaterra, e custaria 5 milhões de libras (quase R$ 37 milhões).

Além disso, outro ponto citado foi o relatório do departamento médico sobre o histórico de lesões de Mikey. Por outro lado, segundo o portal “Transfermarkt”, o último problema físico do atleta foi em março de 2022, quando teve uma lesão em um dos tornozelos.

Questionamentos sobre o possível reforço

A possível contratação gerou uma grande repercussão negativa por parte da torcida nas redes sociais. Afinal, muitos questionaram a atual gestão para que voltassem atrás sobre o possível acerto.

Dirigentes e conselheiros também não gostaram do nome, ainda mais por ser o primeiro nome cogitado após a eliminação no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Flamengo também negocia a compra do meia Carrascal, mas o Dínamo Moscou, da Rússia, tem feito jogo duro para liberar o atleta.

Por fim, Mikey esteve em campo em 41 partidas, sendo 25 como titular, marcou três gols e cinco assistências, nesta temporada, pelo West Bromwich. Antes disso, defendeu as cores de Celtic e Vitória de Guimarães e teve passagem pela seleção da Irlanda.

