Diárias de R$ 12 mil, suíte exclusiva, foto em tempo real: luxos da chegada de Mel, caçula de Neymar

A caçula de Neymar, Mel, nasceu cercada por conforto e sofisticação na maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Segunda filha de Bruna Biancardi com o astro, a recém-nascida e seus pais ocuparam a suíte presidencial mais exclusiva da unidade. O espaço conta com cômodos independentes para as mães e acompanhantes, e a diária ultrapassa o valor de R$ 12 mil.

As camas do cômodo contam com lençóis 400 fios, e os banheiros exibem itens da grife Trousseau. Já no topo do prédio, uma adega climatizada capaz de abrigar até 200 garrafas e isso tudo acompanhado de um chef francês, que assina o cardápio personalizado da maternidade.

Bruna escolheu o enxoval de Mel com o mesmo cuidado e símil ao de Mavie. Na reta final da gravidez, Biancardi fez uma viagem aos Estados Unidos justamente para montar a malinha com peças personalizadas. Destaca-se, entre elas, um macacão de seda pura, com trançados minuciosos e aplicações de colmeias, flores e abelhinhas.

Experiência de alto padrão

Cada quarto da São Luiz Star, mesmo nas categorias mais simples, oferece a assistente virtual Alexa para automatizar funções cotidianas — como check-in e chamadas para a enfermagem. No caso da suíte presidencial, a experiência ultrapassa o esperado: há um “life lounge”. Ou seja, uma espécie de camarote integrado à sala de parto.

Ali, até dez pessoas podem acompanhar o nascimento por um vidro polarizado, que se torna transparente no momento da chegada do bebê. Uma câmera automática também registra a reação dos familiares no instante em que a criança nasce, criando um registro exclusivo.

Decoração por Neymar e Biancardi

Bem como no nascimento de Mavie, a ambientação do quarto de Mel seguiu o conceito visual pensado por Bruna Biancardi — aprovado também por Neymar. O casal escolheu tons pastéis e elementos que remetem à natureza e à doçura do nome da filha. Árvores, flores e abelhas adornam o ambiente, criando um cenário lúdico ao local.

Na porta da maternidade, a identidade visual seguiu a mesma temática. Bordados e arranjos florais dividiram espaço com uma mensagem afetiva. Um texto na porta acompanhava a mensagem: “Se Mavie trouxe vida, Mel chega como a doçura mais pura dessa história. Nessa árvore já com raízes, entrou uma colmeia. E com ela, o mel que vem no tempo certo da colheita, se fortalece e carrega em si promessas do que é raro e precioso”.

A maternidade São Luiz Star

Inaugurada em 2022, a São Luiz Star substituiu a tradicional unidade homônima da capital paulista. O prédio de 27 andares comporta 173 leitos, incluindo 58 de terapia intensiva neonatal e 21 destinados a gestantes de alto risco. A maternidade tem capacidade para realizar até mil partos mensais.

