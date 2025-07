Conheça a carreira de Davide Ancelotti, novo treinador do Botafogo

O Botafogo surpreendeu, neste final de semana, ao acertar com seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Davide, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. No entanto, apesar do parentesco com o profissional, que foi multicampeão por onde passou e que terá a missão de comandar o Brasil na próxima Copa do Mundo, pouco se sabe sobre o novo técnico alvinegro.

Nascido em Parma, na Itália, Davide tentou a carreira de atleta para seguir os passos do pai, que chegou a atuar pela seleção italiana e no Milan. No entanto, após passagem pelas categorias de base do clube rossonero e pelo Borgomanero, desistiu da carreira para se dedicar aos estudos.

Dessa forma, enveredou para o caminho das Ciências do Esporte, na Universidade de Milão, e iniciou a carreira, com 23 anos, como preparador físico, quando Carlo comandava o Paris Saint-Germain, em 2012.

Em seguida, teve sua primeira experiência como auxiliar técnico no Bayern de Munique, em 2016. Isso aconteceu logo após concluir o curso da Licença Pro da UEFA, no ano anterior.

As partes chegaram a um acordo neste domingo (6), e o treinador italiano é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias. O Botafogo, entretanto, volta suas atividades nesta segunda-feira (7), ainda sem o treinador. O próximo compromisso do Glorioso é o clássico contra o Vasco, no dia 12, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Títulos como auxiliar e trabalho ao lado do pai

Durante o período em que exerceu a função, conquistou muitos títulos importantes. Entre eles, duas Champions com o Real Madrid (2021/2022 e 2023/2024), dois campeonatos espanhóis (2021/2022 e 2023/2024), um da Alemanha (2016/2017), e um Mundial (2022/2023).

De acordo com o diário “Marca”, da Espanha, o profissional era responsável por elaborar os treinos do dia a dia. Além disso, buscava levantar debates sobre as decisões do pai e focar nos detalhes.

“Acho que é a atenção aos detalhes. Dez anos atrás, era possível abrir mão de alguns aspectos do jogo, mas hoje, para vencer, não é possível. Para competir bem, não se pode deixar nada de lado, porque no futebol de hoje, tudo é preparado nos mínimos detalhes. Então, o que eu sempre tentei fazer, junto com outros companheiros de equipe, com o Francesco, com o Simón… é focar em cada detalhe na preparação para uma partida e gerar um estilo de jogo”, disse em 30 de outubro.