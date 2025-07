‘Projeto autoral’: como a mídia internacional reagiu a Davide Ancelotti no Botafogo

O Botafogo oficializou uma das decisões mais comentadas deste início de segundo semestre ao acertar a contratação de Davide Ancelotti como novo técnico. Aos 35 anos, o italiano iniciará sua trajetória como treinador principal após mais de uma década atuando como auxiliar técnico do pai, Carlo Ancelotti, em alguns dos clubes mais tradicionais do futebol europeu.

O tradicional Marca tratou a escolha como o início do projeto autoral revelado há meses em entrevista exclusiva ao jornal espanhol. “O filho de Carlo concordou em se juntar ao clube brasileiro”, noticiou o periódico em suas páginas iniciais. Na matéria, a reportagem destaca um dos trechos do bate-papo com o novo comandante alvinegro.

“Minha ambição é treinar sozinho um dia. Isso está muito claro para mim, porque é meu objetivo de carreira”, disse Davide em entrevista à época.

Repercussão Brasil afora

O movimento alvinegro causou forte repercussão na imprensa internacional. O argentino Olé, por exemplo, classificou a movimentação como ousada, visto que o clube optou por um nome “sem experiência em comandar um time profissional”, embora tenha convivido com a elite do futebol europeu.

Já o espanhol Marca ainda valorizou o acordo tripartite entre Botafogo, Confederação Brasileira de Futebol e o próprio treinador. “As três partes alcançaram um acordo para que Davide siga vinculado ao trabalho da CBF e esteja no Mundial do próximo verão”.

A tradicional Gazzetta dello Sport também opinou sobre a movimentação, observando que o novo comandante “deixará o cargo de auxiliar da Seleção” para se dedicar integralmente ao clube carioca. O jornal deu um tom mais ousado à movimentação carioca.

Formação na elite europeia

Davide iniciou a carreira em 2012 como preparador físico no Paris Saint-Germain e, em seguida, atuou ao lado do pai no Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid. Multilíngue e detentor da Licença Pro da Uefa desde 2023, acumula uma formação sólida em Ciências do Esporte e larga vivência em ambientes de alta exigência técnica.

O próprio treinador italiano relatou, em entrevista ao Marca, que seu relacionamento profissional com Carlo sempre esteve pautado por discussões: “Eu quase sempre estava em desacordo com meu pai. Ele precisa de um ambiente desafiador, e eu, de conselhos”.

Estilo de jogo e expectativa no Rio

Em termos de filosofia, Davide aposta em um futebol dinâmico, direto e adaptável. “Prefiro um estilo mais vertical, mais ousado. O importante é que meus jogadores saibam fazer tudo e administrem da melhor maneira possível”, explicou, acrescentando que considera o PSG — derrotado pelo Alvinegro — o time mais completo da atualidade pela versatilidade tática.

Apesar da inspiração no pai, Davide reconhece a necessidade de traçar seu próprio caminho. “Quero implementar minha identidade, mas absorvi muito do que vivenciei. Cada detalhe técnico e cada conversa nos clubes por onde passei me prepararam para este desafio”, completou.

Contexto do Botafogo

A chegada do italiano acontece após a demissão de Renato Paiva, demitido do cargo pouco depois da eliminação do clube no Mundial de Clubes. O Alvinegro, atual campeão da Libertadores, busca estabilidade após oscilações no primeiro semestre. Com foco de volta ao Brasileirão, Davide assume a função com o clube na oitava colocação, a seis pontos do líder Flamengo.

A estreia de Davide no comando técnico, no entanto, ainda não tem data definida. Sabe-se que o clássico contra o Vasco, marcado para sábado (12), às 18h30, deve ser dirigido pelo auxiliar Cláudio Caçapa — fixo do elenco alvinegro.

Acordo com a CBF

Apesar da nova função, Davide não se afastará totalmente da Seleção Brasileira. Isso porque, segundo o O Globo, o Botafogo aceitou que o técnico continue como membro da comissão de Carlo Ancelotti até o fim do ciclo do Mundial de 2026. “O time alvinegro tem mantido contato constante com a CBF para garantir que seu técnico possa conciliar seus compromissos com os de Carlo Ancelotti”, afirmou a publicação.