‘Muito chocado’: Donnarumma desabafa após grave lesão de Musiala no Mundial

A grave lesão de Musiala no duelo entre PSG e Bayern de Munique, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, não sai da cabeça de Donnarumma. O goleiro do time francês se envolveu diretamente no lance que resultou na fratura da fíbula do meio-campista. e afirmou ainda estar “muito chocado” com o episódio.

Pouco antes do fim do primeiro tempo, Musiala participou de uma dividida de bola e se chocou com os braços do italiano. Ao ficar preso no campo, o tornozelo do camisa 42 virou por completo, quebrando o pé do atleta.

A reação de Donnarumma ao perceber a gravidade do ocorrido foi chorar imediatamente ao mesmo tmepo em que o jogador do Bayern recebia pronto atendimento médico próximo à linha de escanteio. No último domingo, dia seguinte ao episódio, o goleiro voltou a se manifestar.

“Muito chocado com o que aconteceu, eu realmente não pretendia machucar Musiala”, afirmou ele ao jornal italiano ‘Gazzetta Dello Sport’.

Neuer critica, mas Courtois se mostra solidário a Donnarumma

Embora a intenção não tenha sido a de machucar o colega de profissão, Donnarumma não escapou das críticas. Em especial do também goleiro Manuel Neuer.

“É uma situação em que não se deve se precipitar. É arriscado”, pontuou o arqueiro alemão do time bávaro.

Em defesa à Donnarumma, Vincenzo Raiola, seu empresário, revelou que jamais o viu tão afetado como atualmente.

“Ele preferiu se afastar para que os médicos cuidassem melhor de Musiala. No vestiário, até ligou o celular. Ele nunca fez isso. Normalmente, o desliga uma hora antes do início do jogo para se concentrar. Desta vez, ele me enviou uma mensagem dizendo que estava abalado e que não tinha feito de propósito”, disse.

Diferentemente de Neuer, o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, não culpou Donnarumma. Para ele, o descontentamento do goleiro do Bayern se dá pelo fato de ter vitimado um companheiro de time.

“Culpar Donnarumma pela lesão parece excessivo. Os goleiros correm atrás da bola e os atacantes também não se seguram. Foi azar. Isso o machuca porque é um companheiro de equipe”, declarou o belga ainda na zona mista da partida do time espanhol contra o Borussia Dortmund.

A previsão, ainda que não de modo oficial, é a de que Musiala se ausente por vários meses. Assim, ele é desfalque certo na primeira metade da temporada 2025/26. O Bayern de Munique, com a eliminação para o PSG no Mundial de Clubes, passa a focar na preparação para o início da próxima temporada.

