Vasco x Botafogo: clássico no Mané Garrincha terá entrada com reconhecimento facial

Em fevereiro, no confronto pela Copa do Brasil contra o Coritiba, o Ceilândia testou o sistema no Estádio Abadião, também no Distrito Federal. Naquela ocasião, os torcedores cadastravam a biometria facial previamente e entravam no estádio depois da verificação nas catracas biométricas. Não houve a necessidade da apresentação de um ingresso físico.

Momento dos arquirrivais no Brasileirão

No momento, o Alvinegro ocupa a 8ª colocação, com 18 pontos, com quatro jogos de invencibilidade. O Cruz-Maltino, por sua vez, está em 13º, com 13, e vem de um triunfo importante, por 3 a 1, contra o São Paulo, em pleno Morumbis.

O Glorioso tem um jogo a menos por causa da disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Em solo norte-americana, aliás, o elenco teve um momento histórico ao vencer o Paris Saint-Germain por 1 a 0, com gol de Igor Jesus, na fase de grupos. No entanto, foi eliminado nas oitavas de final para o Palmeiras.

