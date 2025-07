Internacional recebe liberação da Fifa para estender empréstimo de Vitinho

O Internacional recebeu a sinalização positiva por parte da Fifa para estender o empréstimo do atacante Vitinho por um ano. Afinal, a entidade prolongou a medida em que permite jogadores estrangeiros que pertencem a clubes em áreas de conflito suspenderem seus contratos, de maneira unilateral. Ao mesmo tempo, os atletas recebem a liberação de dar sequência em suas carreiras em outros países. O Colorado e o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, estão em estágio avançado nas tratativas. Contudo, as duas partes ainda necessitam solucionar algumas questões burocráticas antes da confirmação da permanência do camisa 28.

Com isso, o novo vínculo de empréstimo de Vitinho passará a ser vigente até julho do ano que vem. Tal situação vai coincidir com a reta final do contrato do atacante com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Ou seja, ao fim do período de empréstimo, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Por sinal, o Internacional monitora esse cenário. No entanto, argumenta que priorizará o respeito ao Dínamo de Kiev e não abrirá conversas com Vitinho e seus representantes para abordar uma suposta permanência em definitivo. O camisa 28 está na equipe desde o início a temporada depois do repasse do seu empréstimo junto ao Bragantino. O jogador aproveitou as oportunidades com a ausência de Wesley. Assim, com seus desempenhos positivos e atuações decisivas principalmente no Gauchão e na Libertadores, ele rapidamente conquistou o seu espaço.

Internacional observa situação de Vitinho

O Colorado, aliás, tem experiência com este contexto, pois passou por uma experiência semelhante com o zagueiro Vitão, que pertencia ao Shakhtar, da Ucrânia. Os gaúchos acertaram três empréstimos e o fim do último coincidiu com o término do seu vínculo com o clube ucraniano. Deste modo, o Inter teve êxito em assinar um contrato de três anos em definitivo com o defensor.

Vitinho segue em recuperação de uma cirurgia, que foi submetido, para corrigir uma fratura no cotovelo esquerdo. A propósito, o prazo inicial de retorno estipulado é em agosto. Portanto, o atacante provavelmente continuará como desfalque da equipe nos compromissos seguintes do Internacional.

