Cantor revela escapadas de Renato Gaúcho ao vivo na Globo: ‘Escondido da mulher’

O cantor Beto Barbosa protagonizou um momento inusitado na manhã desta segunda-feira (07), durante sua participação no programa Encontro, da TV Globo. Convidado para celebrar 40 anos de carreira, o artista fugiu do roteiro ao trazer à tona situações do passado envolvendo Renato Gaúcho, atual técnico do Fluminense.

Enquanto o jornalista Alex Escobar falava diretamente dos Estados Unidos sobre o Mundial de Clubes e mencionava ter conversado com o comandante tricolor, Beto interrompeu com uma frase que alterou imediatamente o tom da conversa. “Você tava falando do Renato, pergunta pra ele aí se lembra quando ele ia nos meus shows escondido da mulher dele? Rapaz, dava uma confusão danada”, revelou.

A apresentadora Patrícia Poeta reagiu de imediato. Entre risos, respondeu: “Nossa, escondido da mulher? Adoro”. O cantor, então, concedeu ainda mais detalhes sobre o passado do comandante: “Dançava muita lambada o Renato Gaúcho, viu?”, completou.

“Conhecendo o Renato como eu conheço, depois converso com ele esse negócio, mas vai ficar entre nós, Beto”, disse Escobar tentando contornar o clima no estúdio.

Passado de superação de Beto Barbosa

A presença do artista na atração matinal teve caráter celebrativo à vida e carreira. Isso porque entre 2018 e 2019, o cantor precisou enfrentar um severo tratamento contra câncer de próstata e bexiga. Na ocasião, passou por duas cirurgias complexas, incluindo a retirada de parte do intestino para a construção de uma neobexiga — estrutura que substitui a bexiga original e permite urinar de forma natural.

“Os médicos precisaram abrir minha barriga para remover parte do intestino e construir uma nova bexiga, a neobexiga, que permite a micção de forma natural. Graças a Deus, hoje urino normalmente”, declarou em entrevista anterior à revista Quem.

Como as cirurgias enfraqueceram a musculatura abdominal, a recuperação também ficou marcada por desafios. Isso porque a recorrência das intervenções resultaram no surgimento de múltiplas hérnias. Segundo o próprio cantor, as consequências foram graves.

“O intestino vinha para fora, dificultava minha evacuação. Quando inflamava, eu gritava de dor e precisava ser internado para tomar morfina na veia”, relatou.

Mesmo diante dessas dificuldades, Beto manteve sua carreira ativa. Em publicações recentes nas redes sociais, ele anunciou apresentações marcadas para as cidades de Fortaleza, Garanhuns e João Pessoa, reafirmando seu compromisso com o público.

Momento de Renato Gaúcho

O treinador vive um dos auges de sua carreira e de suas passagens pelo Fluminense. Isso porque o treinador manteve o Tricolor como único representante brasileiro vivo no Mundial de Clubes. Os comandados de Portaluppi encaram mais um desafio rumo ao sonho nesta terça-feira (08), a partir das 16h (de Brasília), diante do Chelsea.

O vencedor do confronto entre Fluminense e Chelsea encara o ganhador de Real Madrid x PSG na grandíssima final da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

