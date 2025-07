Dínamo de Moscou faz jogo duro para vender Jorge Carrascal ao Flamengo

Jorge Carrascal em ação com a camisa do Dínamo Moscou, da Rússia - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Com a proximidade da abertura da janela de transferências (de 10 de julho a 2 de setembro), o Flamengo se movimenta para reforçar o elenco para a sequência da temporada. Assim, o clube tenta concretizar a contratação de Jorge Carrascal, porém o Dínamo Moscou, da Rússia, tem feito jogo duro para vender o atleta. A informação é do portal “ge”.

O Rubro-Negro, então, tem um acordo com o colombiano e tentou selar o acordo antes do Mundial de Clubes. No entanto, a diretoria entendeu que o clube russo queria tirar proveito da competição para elevar o valor da venda.

Na última Data-Fifa, o meio-campista defendeu as cores de sua seleção contra Peru e Argentina e logo seguiu de férias. O clube carioca queria sacramentar a compra até a semana passada, sem o meia precisar voltar à Rússia, mas ambas partes não chegaram a um denominador comum.

“Como vocês sabem, eu não costumo falar de negociações porque isso prejudica. Não é por nenhum fetiche. E depois, se não acontece a negociação, porque muitas vezes achamos que está fechado, aí acontece qualquer coisa, acaba por causar alguma desilusão na torcida do que em nós. Por isso não gosto de falar em nomes, pode ser o Carrascal ou outro Carrascal qualquer (risos)”, disse o diretor executivo de futebol rubro-negro, José Boto, o portal “ge”, na última semana.

Insatisfação antiga

No momento, a proposta gira em torno de 12 milhões de euros (R$ 76,4 milhões) parcelados, entretanto o Dínamo quer 15 milhões de euros (R$ 95,5 milhões) e exige garantias bancárias.

Por causa do impasse, o meia voltou à Rússia nos últimos dias e foi relacionado para o amistoso de sexta-feira contra o Partizan. Dessa forma, ele entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 1. Na sequência da preparação para a temporada europeia, o time ainda terá mais um amistoso. Será contra o Akhmat, antes do início do Campeonato Russo, dia 20.

Por fim, o Dínamo ficou insatisfeito com o Flamengo por causa da venda de Varela. Em 2022, o uruguaio chegou ao clube carioca por empréstimo após acionar a “cláusula de guerra”, que permitiu a jogadores suspenderem seus contratos com clubes russos e ucranianos em função do conflito entre os países. Em seguida, acertou em definitivo, o que gerou a insatisfação do clube.

