Santos registra maior crescimento entre os 100 maiores clubes do mundo nas redes

O retorno de Neymar Jr trouxe um impacto imediato nas redes sociais do Santos. Com a volta do ídolo, o Peixe alcançou um feito inédito ao conquistar 10,3 milhões de novos seguidores em suas redes sociais apenas no primeiro semestre de 2025.

Segundo levantamento mais recente do IBOPE Repucom, este crescimento representa 52% de todas as novas inscrições digitais entre os 50 clubes monitorados no Brasil, além de um aumento de 74% na base digital do clube apenas nos últimos seis meses. Os times em geral, contaram com 19,8 milhões de novas inscrições no primeiro semestre de 2025, 77% acima da média da última década.

Com a marca de 24,4 milhões de seguidores, o Santos agora ocupa a terceira colocação no ranking digital dos clubes brasileiros, ultrapassando os rivais Palmeiras e São Paulo. O clube está atrás apenas de Flamengo (63,6 milhões) e Corinthians (41,3 milhões), que há anos dominam as primeiras posições da lista.

“Esse é um momento histórico para o Santos. O retorno do Neymar certamente foi um fator catalisador, mas também é resultado de uma estratégia digital planejada, que une tradição, engajamento e inovação. O Santos é um clube de dimensão global e estamos mostrando isso nas redes sociais”, afirmou Marcelo Teixeira, presidente do clube.

O dirigente destacou ainda que o Santos está comprometido em manter a proximidade com os torcedores e gerar valor para as marcas parceiras. “Estar entre os três maiores do Brasil em alcance digital é motivo de muito orgulho. Mostra que o Santos segue vivo, conectado com novas gerações e com potencial de crescimento internacional”, completou.

Santos está entre os 100 maiores clubes do mundo nas redes sociais

Como resultado da reformulação, o Instagram santista dobrou, saltando de 3,5 milhões para 7,5 milhões, e o perfil no TikTok quase triplicou, saltando de 2,1 milhões para 6,9 milhões. No Facebook, são 1,2M de novos seguidores. E no canal oficial do Youtube, quase 50M de visualizações e mais de 200 mil novos inscritos.

Embora tenha explodido com a volta do Neymar, o aumento é fruto da reformulação das redes sociais desde 2024. Afinal, a equipe de Marketing do Peixe identificou pontos de melhoria e reorganizou processos, passando a investir em conteúdos mais criativos e voltados para o público mais jovem, além de apostar no alto poder de alcance dos vídeos verticais.

O Santos também registrou o maior aumento nas redes sociais, sem contar o YouTube, entre os 100 clubes com mais seguidores no mundo. Isso porque o clube cresceu 81,7% desde junho de 2024. Os números são do CIES Football Observatory, instituto acadêmico da Suíça dedicado a estudos do esporte.

Tendências de crescimento registradas desde junho de 2024 (sem YouTube) entre os 100 maiores clubes;

1 – Santos-BRA: +81,7%

2 – Valladolid-ESP: +45,1%

3 – Mallorca-ESP: +34,9%

4 – Real Betis-ESP: +37,4%

5 – Athletic Club-ESP: +34,5%

6 – Girona-ESP: +30,1%

7 – Espanyol-ESP: +29,4%

8 – Sporting-POR: +28,9%

9 – Lille-FRA: 27,7%

10 – Celta-ESP: 26,4%

