Arias projeta duelo decisivo entre Fluminense e Chelsea: ‘Representar o continente’

Arias é um dos destaques do Fluminense na campanha no Mundial de Clubes

O Fluminense se prepara para o duelo com o Chelsea, que ocorre nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, na semifinal do Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva, Jhon Arias, um dos principais destaques da equipe no torneio, projetou o confronto com os Blues e destacou que o Tricolor tem suas armas para avançar à final do torneio.

“Acho que o Chelsea é um grande clube, tem grandes jogadores, uma ideia de jogo muito boa. Está fazendo um ótimo torneio também. Mas acredito que a gente também tem nossas armas, nossas ferramentas para competir, como temos feito contra todos os clubes que enfrentamos até aqui.”, disse.

Além disso, o colombiano destacou que o clube carioca é o único sul-americano em meio às potências europeias. Para ele, o elenco tem apresentado trabalho e humildade para vivenciar jogo a jogo e que conta com o apoio dos torcedores.

“Somos um clube multicultural. Temos jogadores colombianos, argentinos, uruguaios, venezuelanos, paraguaios. Somos um clube bastante inclusivo nesse aspecto e, como disse, sinto que temos essa responsabilidade. Somos o único sul-americano entre as grandes potências europeias. Acho que é importante para nós. Não apenas representar as cores do clube, não apenas as cores do Brasil, mas de toda a América do Sul”, analisou.

“Sabemos também o quão complexo é chegar até aqui, quando se enfrenta potências europeias, em que as condições financeiras e outras questões são muito diferentes. Acredito que nós, com trabalho, com humildade, vivendo o presente jogo a jogo, conquistamos uma vaga numa fase muito importante, muito significativa, e acreditamos também que contamos com o apoio dos demais sul-americanos que não estão mais nesta fase, mas que sabem que o nosso sucesso também é, de certa forma, dedicado a todos eles”, completou.

Representar o continente

Diante desse cenário, o jogador destacou a importância da partida desta terça-feira (8). Ele reforçou que o Fluminense representa um continente inteiro e uma maneira de viver o futebol.

“Acho que desde que o torneio começou para nós, cada jogo tem sido bastante importante. É um jogo que pode definir uma classificação para as fases finais de uma competição como o Mundial de Clubes. Acho que está claro que sabemos da responsabilidade que temos. Sabemos também do sentimento que nos move: representar um continente inteiro, representar um país, representar a nossa cultura, a nossa maneira de viver o futebol. Todos nós amanhã teremos essa vontade, esse desejo de levar nossa bandeira ao alto, de colocar o nosso futebol no topo. Então, acredito que amanhã entraremos em campo com esse sentimento também”, frisou.

“Chegamos cientes do grande time que somos, mas também das dificuldades que enfrentaríamos. E fomos avançando passo a passo, com humildade, sabendo que a cada partida precisávamos dar 100%, dar o nosso melhor. Acredito que Deus, que é justo, que vê o esforço, que enxerga o coração, tem nos recompensado dentro de campo, nos mantendo firmes e fortes. Chegamos agora em um momento de muita graça, muito positivo, muito bonito. Estamos numa semifinal de uma competição muito importante para nós”, concluiu.

