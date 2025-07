Materazzi exalta desempenho de Freytes, do Fluminense: ‘Rápido, forte, técnico’

Freytes em ação com a camisa do Fluminense diante da Inter de Milão - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

Com o esquema de três zagueiros do Fluminense, Freytes subiu de produção no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e tem chamado a atenção de uma estrela do futebol mundial. Afinal, Marco Materazzi. campeão da Copa do Mundo de 2006 com a Itália, escolheu o argentino como principal destaque do Tricolor no torneio da Fifa.

“Para mim, o jogador que mais me impressionou na defesa (do Fluminense) foi o Freytes. Porque eu o vi jogando contra o Ulsan e ele é muito bom defensor. Rápido, forte, técnico”, afirmou, em entrevista à ESPN Brasil.

No entanto, o defensor desfalcará a equipe carioca diante do Chelsea, no confronto desta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, pois está suspenso. Além disso, o italiano também enalteceu Thiago Silva, a quem o intitulou como “lenda”.

“É fácil escolher o Thiago. É uma lenda, muito humilde, joga para o time, um capitão, jogador gigante. Disse o Freytes porque joga com o Thiago, na mesma linha, mas seria muito fácil escolher Thiago, uma lenda”, explicou.

Com o formato similar ao da Copa do Mundo de seleções, o Tricolor e os Blues decidem a classificação em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, terá mais meia hora de prorrogação. No entanto, caso persista a igualdade no placar, a vaga será definida nos pênaltis. Quem vencer, enfrenta Paris Saint-Germain ou Real Madrid na decisão do torneio.

