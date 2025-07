Choro e parceria marcaram o ‘último ato’ de Gerson antes de deixar o Flamengo

Antes de embarcar rumo à Rússia para defender o Zenit, Gerson promoveu uma festa de despedida que reuniu companheiros de Flamengo, amigos próximos e artistas da cena musical carioca. O evento aconteceu no sábado (05), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e simbolizou não apenas o fim de um ciclo, mas também um momento de intensa emoção para o volante, que chorou em diversos trechos da comemoração.

Diversos atletas do atual elenco prestigiaram o evento, incluindo nomes como Arrascaeta, Wesley, Allan, Léo Pereira, Cleiton, Evertton Araújo, Joshua e Lorran. A confraternização ganhou ainda mais destaque com as apresentações ao vivo de Suel, Poze do Rodo, Oruam e Chefinho, que animaram o ambiente com pagode e rap.

A decoração seguiu o tema do Coringa, apelido que o capitão conquistou entre torcedores e companheiros ainda em 2019 — devido à versatilidade em campo. O conceito, inspirado no personagem dos quadrinhos e do cinema, reforçou a identidade construída pelo jogador no clube. Em determinado momento da celebração, ele foi flagrado às lágrimas, visivelmente comovido ao lado dos colegas.

Negociação milionária de Gerson

O Zenit desembolsou 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões), à vista, para contratar o atleta nesta janela de transferências. O Rubro-Negro, por sua vez, oficializou a saída do meia sem promover despedida pública ou coletiva no Ninho. Um clima bem distinto à saída para o Olympique de Marselha, em 2021, aliás.

Ao longo de duas passagens pela equipe carioca, o Coringa disputou 253 jogos, marcou 19 gols, conquistou 155 vitórias, empatou 50 vezes e saiu derrotado em 48 partidas. No período, levantou 12 troféus: a Libertadores (2019); dois Brasileiros (2019 e 2020); a Copa do Brasil (2024); três Supercopas (2020, 2021 e 2025); uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro estaduais (2020, 2021, 2024 e 2025).

Emoção sincera

Apesar da ausência de discursos oficiais, o clima da festa evidenciou o impacto emocional da despedida. Gerson, visivelmente tocado, alternou momentos de descontração com lágrimas discretas durante a confraternização. As imagens divulgadas nas redes sociais mostraram abraços longos, sorrisos apertados e olhares que traduziam o significado da trajetória no clube.

O silêncio nas redes sociais também reproduz parte do impacto da torcida com a polêmica negociação. Enquanto o meia não fez qualquer menção oficial ao acordo, rubro-negros reagiram com revolta à publicação do clube dedicada ao atleta.

