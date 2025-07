André Henrique se beneficia de dúvidas e sobe em hierarquia no Grêmio

O jovem atacante André Henrique passa por uma fase em que recupera seu espaço no Grêmio. O momento positivo é simbólico, já que em parte do seu período no profissional foi marcado por duas lesões, no ano passado. Ele passou a recuperar espaço na equipe com a chegada do técnico Mano Menezes. Inclusive, com as indefinições envolvendo Arezo e Braithwaite, há a possibilidade do camisa 77 ser o titular no primeiro jogo no retorno da temporada. No caso, a final da Recopa Gaúcha.

Por sinal, no único teste na intertemporada e antes da volta dos compromissos, André foi titular no jogo-treino contra o Aimoré, na última quarta-feira (02/07). O atacante, aliás, marcou um dos gols da vitória por 5 a 2 sobre o adversário, no CT Luiz Carvalho. O camisa 77 iniciou a atividade, pois Braithwaite foi poupado devido à dores no tornozelo direito.

Renascimento no Grêmio

Além disso, o atacante correspondeu as chances que recebeu com boas atuações. Desta forma, assumiu a condição de reserva imediato do dinamarquês com Mano Menezes. Assim, neste cenário superou a disputa com Arezo, que pode estar próximo de sair do Imortal. Até porque o uruguaio está com pouca minutagem na equipe gaúcha e almeja disputar a Copa do Mundo de 2026, com a seleção do Uruguai.

Atualmente, Henrique soma 13 jogos pelo Tricolor Gaúcho na temporada, com apenas um gol marcado. Na vitória por 3 a 0 sobre o Monsoon pelo Campeonato Gaúcho. A propósito, as outras duas ocasiões que o Grêmio balançou as redes adversárias no jogo foi com Arezo. Sob o comando de Mano Menezes, André passou a ter maior espaço na reta final da primeira parte do ano. Isso porque deixou o banco de reservas e somou minutos nas três últimas partidas antes da paralisação na temporada.

Por essas dúvidas, física com Braithwaite e a permanência de Arezo no clube, o camisa 77 tem possibilidade de estar entre os 11 iniciais na decisão da Recopa Gaúcha. Na oportunidade, o Imortal enfrentará o São José, nesta terça-feira (08), às 19h30, na Arena.

