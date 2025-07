Alvo do Corinthians não marca gols há mais de um ano

O Corinthians segue avaliando a contratação do atacante Carlos Vinícius, que está sem clube desde o final do contrato com o Fulham. O jogador em um currículo de respeito, com passagem por grandes clubes da Europa, mas não balança as redes há mais de um ano.

Em 2024, Carlos Vinicius foi emprestado ao Galatasaray, da Turquia, clube pelo qual marcou seu último gol, no dia 17 de março. Desde então, ele não conseguiu mais ir as redes. Na última temporada, ele disputou apenas quatro partidas pelo Fulham, o que dificultou sua missão em encerrar seu jejum.

Atualmente com 30 anos, Carlos Vinicius está no exterior desde 2017 e se animou com a possibilidade de voltar ao Brasil e defender um clube como o Corinthians. Tanto que está disposto a reduzir seu salário para que as tratativas avancem. Contudo, o Timão ainda prioriza a contratação de atacantes de lado de campo, mas não se fecha a oportunidades de mercado como esta.

O atacante tem 30 anos, passou pelas bases de Santos e Palmeiras. Carlos Vinícius já está no futebol europeu desde 2017 e atuou pelo Rio Ave, Benfica, Mônaco, PSV, Tottenham, Fulham e Galatasaray.

A janela de transferência abre na próxima quinta-feira (10/7) e o Timão não tem nenhuma negociação próxima do desfecho. Recentemente, o clube encerrou as conversas para contratar o atacante Biel, do Sporting. Aliás, nesta temporada, o Corinthians anunciou apenas um reforço: o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.

