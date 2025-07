Davide Ancelotti terá cláusula para ir à Copa com a Seleção Brasileira

Novo técnico do Botafogo, Davide Ancelotti não deve sair completamente da Seleção Brasileira. Afinal, existe o desejo da CBF e de Carlo Ancelotti de contar com Davide na comissão técnica na Copa do Mundo de 2026. O contrato entre o Alvinegro e a entidade máxima do futebol brasileiro permite essa flexibilidade para que o italiano retorne à Seleção durante o Mundial. A informação é do “ge”.

A CBF, aliás, considera que a experiência pode ser positiva para Davide. Afinal, a primeira experiência como treinador pode ajudar na adaptação do futebol brasileiro e também poderá ajudar a observação de jogadores.

Davide Ancelotti iniciou a carreira como auxiliar em 2015 e já passou por Napoli, da Itália; Everton, da Inglaterra; Bayern de Munique, da Alemanha; e Real Madrid, da Espanha. Sempre ao lado de seu pai, ele tem licença Pro da Fifa. Ele estava em dúvida se seguiria em carreira solo ou permaneceria ao lado de Ancelotti. Contudo, decidiu permanecer como auxiliar do seu pai. No entanto, agora inicia novo desafio.

Davide, aliás, será o sétimo técnico da era SAF do Botafogo, que teve início com a venda do futebol no fim de 2021. A média é de um treinador a cada seis meses, e o português Luís Castro foi o único a superar um ano no cargo até aqui.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.