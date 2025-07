Adson, do Vasco, tem mais uma fratura na tíbia e passará por nova cirurgia

O Vasco informou, nesta segunda-feira (7), que Adson sofreu uma fratura da tíbia direita após uma dividida no treinamento, no CT Moacyr Barbosa. Nesse sentido, o clube carioca comunicou que a lesão é na mesma região em que o atacante já havia se contundido, o que gerou a nova fratura. O médico do clube Gustavo Caldeira explicou a lesão e disse que o atacante passará por uma nova cirurgia.

“Infelizmente, comunico a lesão do atleta Adson, que sofreu uma fratura na tíbia. No treino de hoje, devido a uma dividida, ele fez um trauma direto numa região onde ele já tinha um calo ósseo, promovido pela consolidação da fratura anterior, mas com o golpe, com o trauma, a perna direita fez um mecanismo de alavanca que culminou numa fratura direta na tíbia direita. Ele vai passar agora por um procedimento cirúrgico novamente, para a consolidação de uma fratura nova”, disse o médico.

“Essa fratura é uma fratura um pouquinho diferente da fratura por estresse, é uma fratura aguda, uma fratura completa e o tratamento também é um tratamento diferente do que foi feito para correção da fratura por estresse. Entendendo o momento difícil do Adson e mantendo o padrão humanizado de tratamento no Vasco, o clube enviou o médico, o psicólogo e o coordenador do player care, até a clínica de radiologia, para dar total suporte para o atleta, para ele sentir o mínimo possível e minimizarmos o trauma nesse primeiro momento”, completou.

Problemas constantes

Na temporada passada, o jogador sofreu com dores na perna direita. Logo após o confronto com o Athletico, dia 26 de agosto, passou por uma cirurgia para corrigir a fratura por estresse na tíbia. A intervenção ocorreu no dia 4 de setembro, com previsão inicial de retorno para dezembro.

Entretanto, ele teve complicações no processo de recuperação e sentiu a placa de fixação raspando na perna. Diante disso, teve que passar por uma nova cirurgia para retirá-la. Por conta desses constantes problemas, o atleta saiu do banco em 16 oportunidades, com pouco mais de 300 minutos em campo.