Lamine Yamal fará ‘festa secreta’ em Ibiza para comemorar seus 18 anos

Lamine Yamal, o jovem destaque do Barcelona e da Seleção da Espanha, está próximo de completar 18 anos. Dessa forma, o atacante prepara uma ‘festa secreta’ para comemorar seu aniversário com amigos e familiares.

Assim, de acordo com o jornal “Globo”, o jogador vai celebrar seus 18 anos em Ibiza no próximo sábado (12), ou seja, a comemoração será na virada do seu aniversário, que é no dia 13 de julho.

Ainda segundo o periódico, a festa vai reunir cantores importantes de renome internacional. No entanto, os convidados só vão saber aonde será o evento um ou dois dias antes do evento. Além disso, ninguém vai poder registrar nada, uma vez que o uso de celular não vai ser permitido durante a celebração.

Yamal esteve no Brasil

Durante suas férias, Lamine Yamal passou uns dias no Brasil no mês passado. O intuito do jogador era ter uns dias com seu ídolo, Neymar, o que aconteceu.

O atacante desembarcou no dia 16 de junho em São Paulo. No mesmo dia, ele marcou presença no “NBA House”, à noite, para acompanhar a decisão da liga americana de basquete. Dessa forma, foi bastante tietado pelos fãs brasileiros, mas teve pouca interação com o público em virtude dos seguranças.

Além disso, no dia seguinte, o espanhol surfou com Gabriel Medina na piscina de onda do surfista, também em São Paulo. Aliás, também na cidade, circulou um vídeo de Yamal comprando um sorvete um sorvete de bolo de rolo em um estabelecimento no Beco do Batman, no dia 18 de junho.

Depois disso, o atacante do Barcelona aproveitou uns dias com Neymar, onde jogou futevôlei e curtiu o condomínio do craque em Mangaratiba. Ele também esteve no Rio de Janeiro antes de voltar para casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.