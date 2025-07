Vasco acena para possível parceria de intercâmbio de atletas com clube do Vietnã

Presença do primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, em São Januário - (crédito: Foto: Divulgação / VNA Photo)

O Vasco recebeu uma visita inusitada, no último sábado (5), em São Januário. Nesse sentido, o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, esteve junto de sua comitiva e fez um tour guiado às dependências do estádio. O político está no Rio de Janeiro para participar do encontro da cúpula do BRICS. A informação é do portal “ge”.

No entanto, engana-se quem ache que o episódio foi aleatório, sendo apenas um passeio. Afinal, com a visita, o Cruz-Maltino passou a discutir a possibilidade de uma parceria com o clube vietnamita Hanoi Football Club, que disputa a primeira divisão no país asiático.

O intuito é de que o intercâmbio atenda a um modelo parecido com o acordo do Grêmio com o Ho Chi Minh City, também do Vietnã, neste final de semana. O clube gaúcho informou que receberá cerca de US$ 700 mil na iniciativa de um ano, que, caso dê certo, pode se transformar em mais dois anos.

“Além dos recursos que serão pagos ao Grêmio, é uma excelente oportunidade para ampliar nossa marca na Ásia, um mercado em expansão no futebol mundial. Estamos felizes por abrir mais uma janela de exposição para o clube”, disse o presidente do clube, Alberto Guerra.

Do lado cruz-maltino, estiveram presentes no encontro: Renato Brito, 2º vice-presidente do Vasco, e Luis Manuel Fernandes, presidente do Conselho de Beneméritos. Na ocasião, o primeiro-ministro do Vietnã presenteou o clube com uma camisa do Hanoi FC. Por fim, a partir de agora, a SAF vascaína irá analisar o tema para saber se a parceria sairá do papel.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook.