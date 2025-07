Mbappé retira denúncia de queixa de assédio contra o PSG antes de semifinal

Nesta segunda-feira (07), dois dias antes do confronto entre Real Madrid e PSG pela semifinal do Mundial de Clubes, o atacante Mbappé retirou as acusações de assédio contra o clube parisiense. Ele quer focar apenas na carreira e deixar os problemas extracampo para trás.

Mbappé acusava o PSG de tentativa de extorsão e assédio moral. Segundo ele, o clube tentou forçá-lo a renovar o contrato e, ao recusar, acabou sendo afastado dos jogos e treinamentos, uma prática conhecida como “lofting”. A informação é do jornal francês L’Équipe.

Contudo, os agentes do jogador informaram, no início de abril, que ele havia decidido partir para uma ofensiva contra o PSG, exigindo o pagamento de 55 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões, na cotação atual). Além do valor, também pediram a exclusão do clube da Champions League, principal competição de clubes da Europa.

Todavia, os 55 milhões referem-se aos salários dos últimos três meses e ao bônus de assinatura do contrato mais recente com o PSG. A diretoria, no entanto, não realizou o pagamento, alegando que Mbappé havia prometido perdoar a dívida em 2023. Na época, essa promessa contribuiu diretamente para sua reintegração ao elenco. Depois disso, ele deixou o clube em definitivo rumo ao Real Madrid.

