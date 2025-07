Lucas e Ferreira treinam e devem reforçar o São Paulo contra o Flamengo

O São Paulo terá dois retornos importantes para o duelo contra o Flamengo, no próximo sábado (12/7), no Maracanã, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, os atacantes Ferreira e Lucas Moura foram integrados ao grupo após cumprirem todo o processo de transição física e devem estar à disposição do técnico Hernán Crespo para o confronto.

Lucas Moura está desde março com dores no joelho direito e teve diagnosticado em maio um estiramento da cápsula posterior. Do outro lado, Ferreira está desde maio com uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo. Para tratar o problema, ele não jogou os últimos seis jogos da equipe antes da parada por conta do Mundial de Clubes.

Nesta segunda-feira (07/7), os dois trabalharam com os companheiros, sem restrições e devem voltar. A outra novidade do dia foi o volante Luiz Gustavo, que trata um tromboembolismo pulmonar. Ele realizou o primeiro trabalho com bola, seguindo o seu cronograma de exercícios ainda sem impacto e de forma isolada, com a preparação física.

A manhã no CT da Barra Funda começou com trabalhos de fortalecimento muscular no gramado, como parte do aquecimento orientado pelos preparadores. Na sequência, para complementar esta primeira etapa do dia, os atletas realizaram uma atividade de velocidade e fundamentos técnicos.

Depois, os jogadores acabaram sendo divididos em dois grupos: uma parte realizou um treinamento focado de posse de bola, em espaço reduzido, enquanto o restante aprimorou a construção de jogadas, com trocas de passes, cruzamentos e finalizações ao gol. Por fim, a comissão técnica do São Paulo dividiu os atletas em quatro equipes, que intercalaram os jogos em espaço reduzido.

