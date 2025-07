Felipe Melo critica comportamento de jogador do Chelsea: ???Não pode???

O Chelsea recuperou-se da derrota para o Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes e alcançou as semifinais da competição. Inclusive, o time inglês superou uma outra equipe brasileira, o Palmeiras, na última sexta-feira (4). Apesar do avanço dos Blues, um comportamento específico do lateral-esquerdo Marc Cucurella causou a insatisfação de Felipe Melo.

O apresentador André Rizek introduziu assunto na edição do último domingo (6), do programa “Fechamento SporTV”, envolvendo o jogador espanhol. Com isso, o ex-atleta aproveitou a oportunidade para criticar a postura de Cucurella com Estevão. Afinal, o atacante deixará o Alviverde e passará a defender exatamente o Chelsea.

“Se eu estou no campo em um jogo desse. Não pode um jogador que vai estar com ele, depois de uma pedalada normal do Estevão, querer entrar na mente do menino. Quem sou eu para falar, né? Gostava de fazer muito isso. Mas, se eu tivesse em campo, pelo menos um puxão de cabelo ele ia tomar”, frisou Felipe Melo.

Devido ao acaso, o último jogo de Estevão com a camisa do Palmeiras foi em revés para seu próximo clube, o Chelsea. A delegação do time paulista já retornou ao Brasil, mas o atacante permaneceu fora do país. Isso porque ele dará início ao processo de mudança para a Inglaterra e adaptação a sua nova equipe.

Chelsea se prepara para enfrentar outro adversário brasileiro

Mesmo teoricamente apto, Estevão não poderá entrar em campo pelos Blues no Mundial de Clubes. Afinal, a Fifa não permite que um atleta dispute a mesma edição de uma competição internacional por dois clubes diferentes. Caso o cenário fosse distinto e o brasileiro se apresentasse neste mesmo momento, também não estaria disponível.

Isso porque a entidade máxima do futebol abriu um período extra para inscrição de novos jogadores para disputar o Mundial de Clubes. Entretanto, esteve disponível somente entre 27 de junho e 3 de julho. Por sinal, o confronto decisivo para o Chelsea na semifinal da competição será contra outro time brasileiro.

Os Blues enfrentarão o Fluminense, em duelo que vale vaga na decisão do torneio. O embate ocorrerá nesta terça-feira (8), às 16h, no metLife Stadium, em Nova Jersey.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.