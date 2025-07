Edu Gaspar é anunciado como novo diretor do Nottingham Forest

O Nottingham Forest segue focado em brasileiros. Dentro de campo, o clube contratou Igor Jesus e Jair, ambos ex-Botafogo. Fora dele, nesta segunda-feira (07), anunciou a chegada de Edu Gaspar. O ex-meia assumirá o cargo de diretor global de futebol, função semelhante à que exerceu no Arsenal, da Inglaterra.

O clube inglês, no entanto, não revelou a duração do contrato com o dirigente. Edu trabalhou no Arsenal por quase cinco anos, período em que liderou a reformulação do elenco, sendo peça-chave na contratação de Mikel Arteta. Ele deixou os Gunners antes do fim da última temporada.

“Estamos extremamente felizes por receber Edu na nossa família de futebol. A sua experiência global, valores e mentalidade vencedora alinham-se perfeitamente com o nosso objetivo de fortalecer e expandir a nossa plataforma internacional de futebol”, afirmou o presidente do clube, Evangelos Marinakis.

Contudo, no Forest, Edu será o responsável por supervisionar todas as operações do futebol, como recrutamento, desempenho, estratégia de equipe e desenvolvimento de atletas.

Todavia, como jogador, construiu carreira no Corinthians e no Arsenal, onde integrou o elenco campeão invicto da Premier League há 20 anos. Depois de pendurar as chuteiras, atuou como consultor da seleção do Irã e, em seguida, como coordenador técnico da CBF. Durante sua gestão, o Brasil conquistou a Copa América de 2019. Agora, ele inicia uma nova trajetória em um ambiente diferente.

