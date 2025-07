Será que dá? Neymar responde internauta sobre filhas ‘torrarem’ sua fortuna de R$ 5 bilhões

O final de semana marcou o nascimento de Mel, terceira filha de Neymar – e a caçula dos quatro. Ela nasceu na madrugada do último sábado (5), em São Paulo e é a segunda filha do jogador com Bruna Biancardi. Eles também são pais de Mavie, de 1 ano e 9 meses.

No entanto, Neymar também tem outra filha fora do casamento: Helena, que completou um ano na última quinta-feira (3). Ela é filha do jogador com Amanda Kimberlly. Dessa forma, as três filhas do camisa 10 do Santos tem idades próximas e vão crescer juntas. Apesar de Helena não morar com o jogador, ele vem tentando manter as famílias próximas.

Assim, um internauta fez um desejo inusitado usando as filhas do craque no X, antigo Twitter – e a publicação também foi parar no Instagram. Com uma montagem em que aparece as três filhas, escreveu: “Eu quero tanto que elas sejam amigas, unidas e que gastem todo dinheiro de Neymar”.

Ao ver a publicação, o jogador não se segurou e deixou um comentário: “Vão ter que fazer força viu”.

Vale ressaltar, portanto, que além das três meninas, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas, logo no início da sua carreira.

Patrimônio de Neymar

Neymar tem um patrimônio estimado em mais de 1,01 bilhão de dólares, ou seja, cerca de R$5,45 bilhões, de acordo com o site “Sportico”, especializado em finanças esportivas. Esse valor inclui salários, patrocínios com marcas nacionais e internacionais e prêmios ao longo da carreira do jogador.

O jogador, portanto, possui mansões no Brasil e no exterior, carros de luxo e jatinhos particulares, além de um helicóptero. O craque também tem seu próprio iate, que tem três suítes, sala de jantar, cozinha e quarto com cama de casal.

Chegada da Mel

Como Bruna Biancardi já havia avisado, o casal não tinha data marcada para a chegada de Mel, ou seja, seria quando a bolsa estourasse. E foi o que aconteceu, na madrugada do último sábado (5), a influencer passou por uma cesárea de emergência na maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo.

Apesar do susto, a família teve uma hospedagem de luxo no local. Assim, eles ocuparam a suíte presidencial mais exclusiva da unidade. O espaço conta com cômodos independentes para as mães e acompanhantes, e a diária ultrapassa o valor de R$ 12 mil.

As camas do cômodo contam com lençóis 400 fios, e os banheiros exibem itens da grife Trousseau. Já no topo do prédio, uma adega climatizada capaz de abrigar até 200 garrafas e isso tudo acompanhado de um chef francês, que assina o cardápio personalizado da maternidade.

Bem como no nascimento de Mavie, a ambientação do quarto de Mel seguiu o conceito visual pensado por Bruna Biancardi — aprovado também por Neymar. O casal escolheu tons pastéis e elementos que remetem à natureza e à doçura do nome da filha. Árvores, flores e abelhas adornam o ambiente, criando um cenário lúdico ao local.

Na porta da maternidade, a identidade visual seguiu a mesma temática. Bordados e arranjos florais dividiram espaço com uma mensagem afetiva. Um texto na porta acompanhava a mensagem: “Se Mavie trouxe vida, Mel chega como a doçura mais pura dessa história. Nessa árvore já com raízes, entrou uma colmeia. E com ela, o mel que vem no tempo certo da colheita, se fortalece e carrega em si promessas do que é raro e precioso”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.